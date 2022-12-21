У Сімферополі чути вибухи – соцмережі

У Сімферополі 21 грудня чути вибухи, повідомляють місцеві телеграм-канали і пабліки у соцмережі «ВКонтакте».

«Що за хлопки (вибухи) у Сімферополі? У Мар’їні аж вікна тремтять. Щойно було два хлопки поспіль. Хто чув?», – написав канал «НП/Сімферополь».

Користувачі соцмережі «ВКонтакте» повідомили про вибухи у Сімферополі у групі «Чорний список Сімферополь». Деякі з них пов’язують звуки вибухів із навчанням російських військових.

Підконтрольна Росії влада Криму і Сімферополя публічно не коментувала цю інформацію.

Починаючи із серпня, в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» і «роботою ППО». Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов назвав безпілотники «основною загрозою» для півострова.