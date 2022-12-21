Голова СБУ пов’язав вибухи на Кримському мосту із необхідністю «перерізати логістику ворогу»

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв’ю телеканалу «1+1» на запитання про природу вибухів на Кримському мосту, заявив про важливість «перерізати логістику ворогу».

«Кримський міст. Відповідно до норм міжнародного права, до норм чинного законодавства України, звичаїв і традиції ведення війни і виходячи з аналізу оперативної обстановки, ми просто зобовʼязані перерізати там логістику ворогу. Разом з тим сьогодні вам на загал я не можу якимсь чином це прокоментувати і розповісти якісь деталі. З часом все стане відомо», – сказав Василь Малюк, не вказавши прямо на участь чи неучасть українських сил у подіях в жовтні.

Малюк назвав «псевдослідством» те, як РФ розслідує вибухи на Кримському мосту.

«Вони (росіяни – ред.) затримали, наскільки мені відомо, 22 своїх співгромадянина, катують їх, проводять поліграфічні дослідження. І мені цікаво, на що вони вийдуть, тому давайте будемо спостерігати, а всі деталі ми дізнаємося відповідно після нашої перемоги», – додав очільник СБУ.

Вибух на Кримському мосту з подальшою пожежею стався вранці 8 жовтня. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом у вантажного поїзда, потім – що вибухнула вантажівка.

Цією транспортною артерією пролягає важливий логістичний маршрут військ РФ із постачання техніки та озброєнь для війни проти України.

Президент РФ Володимир Путін, посилаючись на розслідування Слідкому РФ, назвав вибух на Керченському мосту «терактом» та звинуватив у ньому українські спецслужби. Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Києві «точно не замовляли» вибух на мосту.