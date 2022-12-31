В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: Кім підтвердив пуски ракет

31 грудня після 12:35 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

При цьому голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про можливі запуски ракет.

«Доварюємо картоплю на олів’є. Окупанти вирішили нам таки спробувати зіпсувати день. Є пуски ракет», – написав він у телеграмі.

Водночас мер міста Суми Олександр Лисенко зазначає, що у місті можливі відключення світла через загрозу ударів.

«Друзі, можлива ракетна небезпека і відключення електропостачання. Підготуйтеся, будь ласка», – зазначив він у соцмережах.

О 12.39 Кім підтвердив виліт ракет у напрямку України.

Також про загрозу ракетних ударів попередили влада Дніпропетровської, Полтавської, Одеської, Сумської та Черкаської областей.

При цьому в Одеській та Миколаївській областях запровадили екстрені відключення світла.

Вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований удар по Україні, зокрема і по Києву. За даними Повітряних сил, українські військові збили 58 із 70 запущених Росією ракет.

Вночі проти 30 грудня російські війська випустили 16 дронів-камікадзе Shahed-131/136 по Україні, повідомило Командування Повітряних сил. За його даними, безпілотники летіли з півночі та південного сходу, всі 16 дронів знищили. У повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 російських безпілотників, повідомили у КМВА.