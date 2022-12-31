Хмельницький атакували ракетами, є постраждалі – Офіс президента

Під час масштабної повітряної тривоги 31 грудня російські військові атакували ракетами місто Хмельницький, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграмі.

«Місто атаковане ракетами. Поранено двоє людей!», – повідомив Тимошенко.

За інформацією голови ОВА Сергія Гамалія, внаслідок сьогоднішнього обстрілу російських військових у Хмельницькій області поранень зазнали щонайменше чотири людини.

31 грудня після 12:35 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. У Києві пролунала серія потужних вибухів.

Вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований удар по Україні, зокрема і по Києву. За даними Повітряних сил, українські військові збили 58 із 70 запущених Росією ракет.

Вночі проти 30 грудня російські війська випустили 16 дронів-камікадзе Shahed-131/136 по Україні, повідомило Командування Повітряних сил. За його даними, безпілотники летіли з півночі та південного сходу, всі 16 дронів знищили. У повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 російських безпілотників, повідомили у КМВА.