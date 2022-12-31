Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Хмельницький атакували ракетами, є постраждалі – Офіс президента

UKRAINE – In this photo provided by the Ukrainian Defense Ministry Press Service, fragments of a Russian rocket that was shot down by the Ukrainian air defence system burn down in the village of Kipti, Chernihiv region, October 19, 2022

Під час масштабної повітряної тривоги 31 грудня російські військові атакували ракетами місто Хмельницький, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграмі.

«Місто атаковане ракетами. Поранено двоє людей!», – повідомив Тимошенко.

За інформацією голови ОВА Сергія Гамалія, внаслідок сьогоднішнього обстрілу російських військових у Хмельницькій області поранень зазнали щонайменше чотири людини.

31 грудня після 12:35 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. У Києві пролунала серія потужних вибухів.

Вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований удар по Україні, зокрема і по Києву. За даними Повітряних сил, українські військові збили 58 із 70 запущених Росією ракет.

Вночі проти 30 грудня російські війська випустили 16 дронів-камікадзе Shahed-131/136 по Україні, повідомило Командування Повітряних сил. За його даними, безпілотники летіли з півночі та південного сходу, всі 16 дронів знищили. У повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 російських безпілотників, повідомили у КМВА.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG