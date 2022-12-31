Російські війська обстріляли конвой з гумдопомогою для жителів Луганщини – поліція

На Луганщині армія РФ вдарила по поліцейських та волонтерах, які везли жителям деокупованих населених пунктів гуманітарну допомогу, повідомляє поліція в фейсбуці.

Як зазначають правоохоронці, гумконвой, який складався з батальйону поліції особливого призначення ГУНП у Луганській області, представників благодійної організації Nova Ukraine та громадської організації «Парк та особливі друзі», потрапив під ворожий обстріл під час в'їзду до села Невське.

«На щастя, все обійшлося і мешканцям Луганської області було доставлено необхідні речі та продовольство», – сказано у повідомленні поліції.

Їм доставили продуктові набори, хліб, новорічні подарунки для дітей, корм для свійських тварин, а також сірники, свічки, скотч та плівка, необхідні місцевим у холодну пору року, зазначили в поліції.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.