ВМС: у Чорному морі чергують три російські носії «Калібрів» без ракет

На бойовому чергуванні в Чорному морі 29 грудня перебувають до шести російських кораблів, із яких три – носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп «складає нуль ракет», повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі на бойовому чергуванні перебувають два ворожих кораблі; в Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, із них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр» загальний залп – 72 ракети», – йдеться в повідомленні.

Вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований удар по Україні, застосувавши в тому числі ракети «Калібр» зі кораблів у Чорному морі.

Перед ударом оперативне командування «Південь» повідомило, що в Чорному морі чергують два російських ракетоносії з готовими до пуску 20 «Калібрами».

Всього, за попередніми даними, російські війська застосували 29 грудня проти України 69 ракет, 54 – українські сили збили.