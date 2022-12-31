У розвідці спрогнозували, що чекає на Україну в 2023 році

Наступний 2023 рік може стати для України переможним, зазначив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону 31 грудня.

«Радість і перемогу - ось, що він (2023 рік - ред.) нам принесе», – сказав Буданов.

Начальник військової розвідки додав, що українці зможуть порадіти хорошим новинам у середині чи другій половині 2023 року.

«Є певний набір факторів, певні алгоритми, які задіяні вже, і, спираючись на це, я роблю висновки», – пояснив він.

Буданов також наголосив, що для України перемогою буде вихід на кордони 1991 року. Проте, за його словами, це не буде «закінченням усіх процесів, вони ще будуть досить довготривалими».

Вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований удар по Україні, застосувавши в тому числі ракети «Калібр» зі кораблів у Чорному морі.

Перед ударом оперативне командування «Південь» повідомляло, що в Чорному морі чергують два російських ракетоносії з готовими до пуску 20 «Калібрами». Після удару, 29 грудня, за даними ВМС, у Чорному морі чергували три російські носії «Калібрів» без ракет.

Всього, за даними Повітряних сил, російські війська застосували 29 грудня проти України 70 ракет, 58 – українські сили збили.