ВМС: на чергуванні в Чорному морі поменшало російських кораблів

У Чорному морі станом на 28 грудня на бойовому чергуванні перебувають до трьох російських кораблів, повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

Напередодні повідомляли про 10 суден, зокрема три носії крилатих ракет «Калібр». 28 грудня, за даними ВМС, носіїв «Калібрів» на чергуванні в Чорному морі немає.

«У Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, із них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр» загальний залп – 72 ракети», – йдеться в повідомленні.

В Азовському морі російські кораблі 28 грудня не чергують, свідчать дані ВМС.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 26 грудня в інтерв’ю виданню «Ліга» заявив, що в Росії залишилося ракет «на два-три» масовані удари.

«Тієї кількості ракет, яка залишилась – якщо взяти суто математично їхні розрахунки, – вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі. Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання – це нереально», – заявив Буданов.