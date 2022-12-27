Данілов припускає, що через брак ракет Росія може дати спокій Україні на новорічні свята

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов припускає, що через брак ракет Росія може не атакувати Україну на новорічні свята.



«Що стосується обстрілів – ми не можемо гарантувати, що перед Новим роком не буде те, що інколи робить наш божевільний сусід. Ми точно знаємо, що в нього вже не так багато залишилося ракет і нам масовані обстріли на два-три або максимум чотири рази. Він так само це усвідомлює, тому будемо думати, що він буде їх економити на наступні речі, щоб новорічні свята ми провели в спокої. Енергетична система до цього готова. Але, на жаль, не все залежить від нас», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Напередодні президент України Володимир Зеленський закликав українців не забувати про загрозу російських ракетних атак – треба бути готовими до російських ракетних атак або провокацій.

За різними даними, Росія різко зменшила використання високоточного озброєння, виробництво якого має бути дуже ускладненим через заборону експорту в РФ ключових компонентів такої зброї. Але проблеми не обмежуються високоточною зброєю.

За оцінкою Пентагону, при збереженні нинішнього рівня інтенсивності використання ракет і снарядів, російська армія вичерпає свій арсенал порівняно нещодавно вироблених боєприпасів на початку 2023 року.

Згідно з даними американських і британських офіційних осіб, на додаток до поставок іранських літаків-безпілотників, Росія намагається придбати сотні балістичних ракет у Ірану, пропонуючи Тегерану масштабне військово-технічне співробітництво. Наразі немає підтверджень щодо отримання Росією ракет від Ірану.