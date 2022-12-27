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Данілов припускає, що через брак ракет Росія може дати спокій Україні на новорічні свята

При цьому Олексій Данілов зауважує, що влада «не може гарантувати, що перед Новим роком не буде те, що інколи робить наш божевільний сусід»

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов припускає, що через брак ракет Росія може не атакувати Україну на новорічні свята.

«Що стосується обстрілів – ми не можемо гарантувати, що перед Новим роком не буде те, що інколи робить наш божевільний сусід. Ми точно знаємо, що в нього вже не так багато залишилося ракет і нам масовані обстріли на два-три або максимум чотири рази. Він так само це усвідомлює, тому будемо думати, що він буде їх економити на наступні речі, щоб новорічні свята ми провели в спокої. Енергетична система до цього готова. Але, на жаль, не все залежить від нас», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Напередодні президент України Володимир Зеленський закликав українців не забувати про загрозу російських ракетних атак – треба бути готовими до російських ракетних атак або провокацій.

За різними даними, Росія різко зменшила використання високоточного озброєння, виробництво якого має бути дуже ускладненим через заборону експорту в РФ ключових компонентів такої зброї. Але проблеми не обмежуються високоточною зброєю.

За оцінкою Пентагону, при збереженні нинішнього рівня інтенсивності використання ракет і снарядів, російська армія вичерпає свій арсенал порівняно нещодавно вироблених боєприпасів на початку 2023 року.

Згідно з даними американських і британських офіційних осіб, на додаток до поставок іранських літаків-безпілотників, Росія намагається придбати сотні балістичних ракет у Ірану, пропонуючи Тегерану масштабне військово-технічне співробітництво. Наразі немає підтверджень щодо отримання Росією ракет від Ірану.

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