Склад українського підрозділу «Крим» у лавах ГУР постійно зростає – розвідка

Кількісний склад українського спецпідрозділу «Крим» постійно зростає, до нього приєднуються жителі окупованого Росією Криму, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«Сьогодні кримські татари беруть активну участь у війні проти свого історичного ворога – Російської Федерації, захищаючи свою країну в найгарячіших точках на фронті. Так, серед кримських татар сформовано окремий спецпідрозділ «Крим» у лавах ГУР МО, який зараз захищає українську землю в Бахмуті, брало участь в успішних спецопераціях на півдні країни та інших гарячих точках. Бійці підрозділу вже відзначені державними нагородами за успішні операції зі знищення ворога, які проводяться спільно з українськими побратимами з інших підрозділів», – йдеться у повідомленні.

Українська розвідка заявила, що «немає сумнівів, що кримські татари будуть і в перших рядах тих, хто звільнятиме свою рідну землю – український Крим від російських окупаційних військ».

«Кримські татари були, є і залишатимуться надійною опорою української держави у Криму. Наша майбутня перемога сьогодні завойовується спільними зусиллями українців, кримських татар та всіх національностей, які захищають Україну», – йдеться у повідомленні.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Україна повертатиме окупований Росією Крим «і силою, і дипломатією».