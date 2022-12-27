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Склад українського підрозділу «Крим» у лавах ГУР постійно зростає – розвідка

Боєць українського підрозділу «Крим» у складі Головного управління розвідки Міноборони України

Кількісний склад українського спецпідрозділу «Крим» постійно зростає, до нього приєднуються жителі окупованого Росією Криму, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«Сьогодні кримські татари беруть активну участь у війні проти свого історичного ворога – Російської Федерації, захищаючи свою країну в найгарячіших точках на фронті. Так, серед кримських татар сформовано окремий спецпідрозділ «Крим» у лавах ГУР МО, який зараз захищає українську землю в Бахмуті, брало участь в успішних спецопераціях на півдні країни та інших гарячих точках. Бійці підрозділу вже відзначені державними нагородами за успішні операції зі знищення ворога, які проводяться спільно з українськими побратимами з інших підрозділів», – йдеться у повідомленні.

Українська розвідка заявила, що «немає сумнівів, що кримські татари будуть і в перших рядах тих, хто звільнятиме свою рідну землю – український Крим від російських окупаційних військ».

«Кримські татари були, є і залишатимуться надійною опорою української держави у Криму. Наша майбутня перемога сьогодні завойовується спільними зусиллями українців, кримських татар та всіх національностей, які захищають Україну», – йдеться у повідомленні.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Україна повертатиме окупований Росією Крим «і силою, і дипломатією».

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