Росія вивела на бойове чергування в Чорне море п’ять кораблів – ВМС

У неділю, 31 грудня, російська армія вивела на бойове чергування в акваторіях трьох морів 15 кораблів, йдеться в повідомленні пресслужби ВМС України.

Так, у Чорне море армія РФ вивела п’ять кораблів, а Азовське – один. На їхньому борту немає крилатих ракет.

При цьому в Середземному морі чергують дев’ять російських суден, включаючи п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр». Їхній загальний залп становить 72 ракети, уточнили українські військові.

Вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований удар по Україні, застосувавши в тому числі ракети «Калібр» зі кораблів у Чорному морі.

Перед ударом оперативне командування «Південь» повідомляло, що в Чорному морі чергують два російських ракетоносії з готовими до пуску 20 «Калібрами». Після удару, 29 грудня, за даними ВМС, у Чорному морі чергували три російські носії «Калібрів» без ракет.

Всього, за даними Повітряних сил, російські війська застосували 29 грудня проти України 70 ракет, 58 – українські сили збили.