Український посол у Туреччині назвав «найбільшу проблему» у роботі «зернових коридорів»

«Найбільшою проблемою» у роботі «зернових коридорів» є затягування інспекцій кораблів з боку російських представників, заявив посол України в Туреччині Василь Боднар. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Кораблі заходять в Мармурове море, очікують інспекції. Інспекція в складі восьми осіб (по дві особи кожного з учасників самого процесу: тобто це турецька сторона, ООН, українські спостерігачі, російські) заходять на корабель, перевіряють його документи. Він заходить у Чорне море, а потім у нашому порту завантажується. На зворотній дорозі він також підлягає перевірці в спеціально відведеному місці при проходженні Босфору. Найбільша проблема, яка зараз є, то це затягування інспекціями з боку російської сторони», – пояснив він.

Українська сторона не вперше звинувачує Росію в гальмуванні роботи «зернових коридорів». Москва це не коментує.

Також, за словами посла, Україна вже зібрала достатньо доказів того, що Росія викрала частину української продукції з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

«Це було 18 кораблів, які були задіяні в процесі нелегального вивозу зерна з території Криму... Ми довели, що це не російське зерно, це крадене зерно, що кораблі нелегально виходять з закритих портів. А, відповідно до турецького законодавства, всі порти Криму (у тому числі і порти, які окуповані під час цієї агресії) закриті для заходу будь-яких турецьких суден. Тому все, що ходить, це – або російські судна, або сирійські. Звичайно, я думаю, по них будуть окремі рішення про їх арешт чи затримання у тих місяцях, де це можна буде зробити», – наголосив Василь Боднар.

Кремль усі звинувачення у крадіжці українського зерна категорично відкидає.

25 грудня влада Туреччини повідомила, що з українських портів «зерновим коридором» протягом кількох останніх днів було вивезено понад 15 млн тонн агропродукції.

2 листопада Міністерство оборони Росії повідомило про відновлення участі Москви в угоді про експорт зерна Чорноморським коридором після того, як за кілька днів до того Росія заявила про припинення участі в угоді.

У МЗС України у відповідь заявили, що Україна не брала на себе жодних нових зобов’язань, які виходять за межі вже наявних у зерновій угоді.

Від 17 листопада «зернова ініціатива» з транспортування української агропродукції морем продовжена ще на 120 днів.