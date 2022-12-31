Ракетний удар по Києву: Кличко повідомив про загиблого, кількість постраждалих зросла

У неділю, 31 грудня, по всій Україні лунає масштабна повітряна тривога, в Києві пролунала серія потужних вибухів.

За інформацією мера столиці в телеграмі, в Солом’янському районі одна людина загинула, є троє постраждалих. Згодом стало відомо про ще двох постраждалих чоловіків.

Станом на 15:05 Кличко повідомив про вісім постраждалих внаслідок ракетного удару, серед них – японський журналіст. Одна людина наразі перебуває у вкрай важкому стані.

1 грудня після 12:35 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

Під час масштабної повітряної тривоги 31 грудня російські військові також атакували ракетами місто Хмельницький, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграмі.

Вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований удар по Україні, зокрема і по Києву. За даними Повітряних сил, українські військові збили 58 із 70 запущених Росією ракет.

Вночі проти 30 грудня російські війська випустили 16 дронів-камікадзе Shahed-131/136 по Україні, повідомило Командування Повітряних сил. За його даними, безпілотники летіли з півночі та південного сходу, всі 16 дронів знищили. У повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 російських безпілотників, повідомили у КМВА.