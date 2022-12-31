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Ракетна атака Києва: кількість постраждалих зросла, серед них – журналіст з Японії

Наслідки російської атаки на Київ, 31 грудня 2022 року


Кількість постраждалих внаслідок російської атаки Києва зросла до 11, серед них – журналіст з Японії, повідомив мер міста Віталій Кличко.

«На цю годину до медзакладів столиці госпіталізували вже 11 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ», – написав він у телеграмі.

Раніше він повідомляв про вісьмох постраждалих. За його даними, також у Печерському районі поранено журналіста з Японії.

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В Україні триває повітряна тривога. Наразі відомо про вибухи в Києві, зокрема у Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах, є загиблі та поранені. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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