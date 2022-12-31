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«Летіли шибки»: в Києві внаслідок ракетного удару пошкоджено Палац Україна – ОП

Внаслідок масованої ракетної атаки на Київ пошкоджено Палац Україна, повідомили в Офісі президента

Внаслідок масованої ракетної атаки на Київ пошкоджено Палац Україна, повідомили в Офісі президента та показали фото будівлі після атаки.

«Зазвичай у ці дати там батьки з дітьми напередодні Нового року. Сьогодні дивом не було дітей. Летіли шибки від ударів російських ракет. Це не що інше як терор», – написав Кирило Тимошенко в телеграмі.

31 грудня після 12:35 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

Під час масштабної повітряної тривоги 31 грудня російські військові також атакували ракетами місто Хмельницький, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграмі.

Також під ракетний удар потрапила столиця. Наразі мер Києва Віталій Кличко повідомив про загибель внаслідок атаки літнього чоловіка. Також відомо про вісім постраждалих.

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