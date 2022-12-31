Ракетний удар по Запоріжжю: влада повідомляє про чотирьох поранених, серед них – вагітна жінка та дитина

Через російський ракетний удар у Запоріжжі зруйновані два житлових будинки, четверо людей постраждали, серед них – жінка при надії та дитина, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.



«Внаслідок ракетного удару близько 14:00 частково зруйновано 2 приватних житлових будинки, ще близько 8 пошкоджено. В наслідок вибуху поранень зазнали: 1 чоловік, 2 жінки (одна з них вагітна), та дитина. Дівчинка 2008 року у важкому стані в реанімації. Загрози життю іншим постраждалим немає», – написав він у телеграмі.



На місці працюють рятувальники та працівники комунальних служб обласного центру.

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні напередодні Нового року. Відомо про вибухи в Києві, є загиблі та поранені. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.