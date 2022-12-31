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Передноворічне «привітання» для Києва від «русского мира» (фотосвідчення)

31 грудня по всій Україні була оголошена повітряна тривога. Росія завдала масованого ракетного удару напередодні Нового року. Внаслідок падіння уламків ракети у столиці є руйнування у кількох районах Києва. Атаки РФ також зазнали Миколаїв, Запоріжжя, Краматорськ, Хмельниччина.

За повідомленням мера Києва Віталія Кличка, це сталося в Солом'янському, Голосіївському та Печерському районах столиці. Крім цього, до медиків звернулися щонайменше 20 осіб, 14 з яких було госпіталізовано, повідомив міський голова Кличко, між ними – журналіст із Японії. Джерело: Reuters

Батько заспокоює сина після обстрілів РФ, Київ, 31 грудня 2022 року
1 Батько заспокоює сина після обстрілів РФ, Київ, 31 грудня 2022 року
Вирва від ракети РФ, Київ, 31 грудня 2022 року.&nbsp;На місці працює ДСНС та поліція України
2 Вирва від ракети РФ, Київ, 31 грудня 2022 року. На місці працює ДСНС та поліція України
Ще одна вирва від російської ракети, яка впала в Києві 31 грудня 2022 року. Було пошкоджено один зі столичних готелів&nbsp;
3 Ще одна вирва від російської ракети, яка впала в Києві 31 грудня 2022 року. Було пошкоджено один зі столичних готелів 
Наслідки російських обстрілів Києва, 31 грудня 2022 року
4 Наслідки російських обстрілів Києва, 31 грудня 2022 року
Пошкоджені приватні будинки та майно жителів після ракетного удару РФ, Київ, 31 грудня 2022 року
5 Пошкоджені приватні будинки та майно жителів після ракетного удару РФ, Київ, 31 грудня 2022 року
Внаслідок ракетної атаки РФ 31 грудня було пошкоджено кілька багатоповерхових будинків у різних районах Києва, 31 грудня 2022 року
6 Внаслідок ракетної атаки РФ 31 грудня було пошкоджено кілька багатоповерхових будинків у різних районах Києва, 31 грудня 2022 року
Наслідки російського ракетного обстрілу Києва 31 грудня 2022 року.&nbsp;Було пошкоджено один із столичних готелів&nbsp;
7 Наслідки російського ракетного обстрілу Києва 31 грудня 2022 року. Було пошкоджено один із столичних готелів 
Наслідки російського ракетного обстрілу Києва 31 грудня 2022 року. На місці працює ДСНС і поліція
8 Наслідки російського ракетного обстрілу Києва 31 грудня 2022 року. На місці працює ДСНС і поліція
Внаслідок ракетного обстрілу Києва було пошкоджено Палац &laquo;Україна&raquo; в Києві, де&nbsp;31 грудня зазвичай збираються діти з батьками
9 Внаслідок ракетного обстрілу Києва було пошкоджено Палац «Україна» в Києві, де 31 грудня зазвичай збираються діти з батьками
Дим над Палацом &laquo;Україна&raquo; після ракетної атаки РФ, Київ, 31 грудня 2022 року
10 Дим над Палацом «Україна» після ракетної атаки РФ, Київ, 31 грудня 2022 року

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