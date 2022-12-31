Передноворічне «привітання» для Києва від «русского мира» (фотосвідчення)

За повідомленням мера Києва Віталія Кличка, це сталося в Солом'янському, Голосіївському та Печерському районах столиці. Крім цього, до медиків звернулися щонайменше 20 осіб, 14 з яких було госпіталізовано, повідомив міський голова Кличко, між ними – журналіст із Японії. Джерело: Reuters
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31 грудня по всій Україні була оголошена повітряна тривога. Росія завдала масованого ракетного удару напередодні Нового року. Внаслідок падіння уламків ракети у столиці є руйнування у кількох районах Києва. Атаки РФ також зазнали Миколаїв, Запоріжжя, Краматорськ, Хмельниччина.
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