У Росії дуже вихваляються своїм православ’ям, але вони «за диявола і з ним» – Зеленський після ракетної атаки

Президент України Володимир Зеленський, відреагувавши на сьогоднішню російську атаку, заявив, що у Росії дуже вихваляються своїм православ’ям, але вони «за диявола і з ним».



«31 грудня... Сьогоднішній день, ця російська ракетна атака – це не підсумок року, як би цього не хотіли терористи. Це підсумок долі самої ж Росії. Держава-терорист не отримає прощення. Кілька хвиль ракетного удару в передноворічний день. Ракети проти народу…На Пасху вони робили такі удари, на Різдво, на Новий рік... Вони називають себе християнами, дуже чваняться своїм православ’ям. Але вони – за дияволом. Вони за нього і з ним», – сказав він у своєму відеозверненні.

Читайте також: Майже половина росіян назвали війну проти України «подією року» – опитування



Також президент України звернувся до росіян російською мовою, наголосивши, що терор їм ніхто ніколи не пробачить.



«Вся ця війна, яку ви ведете, ви – Росія, вона не з НАТО, як брешуть ваші пропагандисти. Вона не за щось там історичне. Вона за те, щоб одна людина до кінця свого життя залишалася при владі. Ваш лідер хоче показати, що в нього за спиною військові, що він попереду. Але він якраз ховається. Ховається за військовими, за ракетами, за стінами своїх резиденцій та палаців. Він ховається за вами і сам спалює вашу країну та ваше майбутнє. Терор вам ніхто ніколи не пробачить. Ніхто у світі вам цього не пробачить. Україна ніколи не пробачить», – заявив Зеленський.

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні напередодні Нового року. У Києві є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, є постраждалі.

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді вона атакує об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього. В ООН станом на 26 грудня підтвердили загибель 6 884 і поранення 10 947 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.