Напередодні Нового року Росія атакувала Україну 20 крилатими ракетами – Залужний

Напередодні Нового року Росія атакувала Україну 20 крилатими ракетами, 12 з них збили, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.



«Сьогодні держава-терорист рф знову завдала масованого ракетного удару по цивільним обʼєктам нашої країни. Попередньо, противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування», – написав він у телеграмі.



За його даними, українські військові знищено 12 крилатих ракет – 6 в межах Київської, 5 Житомирської та одну Хмельницької областей.

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Росія завдала масованого ракетного удару по Україні напередодні Нового року. Відомо про вибухи в Києві, є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. Наразі відомо про загиблого і 20 постраждалих. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, є постраждалі.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.