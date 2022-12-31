ЗСУ: сили ППО збили більшість ракет під час сьогоднішньої масованої атаки

Під час масованої ракетної атаки силами протиповітряної оборони України було знищено більшість ракет, які летіли в Україну, йдеться в заяві заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка в телеграмі.

«Більшу кількість повітряних цілей було збито авіацією та нашими силами ППО», – написав Павлюк.

Він також заявив, що під час сьогоднішньої атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру в трьох районах Києва. В Солом’янському районі було пошкоджено приватний будинок, в Печерському зафіксовано потрапляння в готель, також Павлюк повідомив про руйнування в Голосіївському районі.

«Для окупантів не існує законів та звичаїв ведення війни. Вони думають, що здолають нас: якщо не на полі бою, то зруйнувавши наші міста. Але цього, як і кожного наступного разу, вони приречені на поразку. Тому що ми – незламні. Тому що ми не припинимо боротись: поки не повернемо собі кожен сантиметр нашої землі», – додав він.

За даними Київської міської військової адміністрації, в районі Києва було збито сім повітряних цілей.

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні напередодні Нового року. Відомо про вибухи в Києві, є загиблі та поранені. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.