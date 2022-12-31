У Росії впала ракета, якою намагались атакувати Україну

У Волгоградській області Росії впала ракета, якою російські військові намагалися атакувати Україну вдень 31 грудня, йдеться у відео, опублікованому Управлінням стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Є і приємні новини. Не всі ворожі ракети долетіли до України. У Жирнівському районі Волгоградської області знову «впав невідомий об'єкт», – йдеться у повідомленні.

Однак поки невідомо, чи російські війська самі збили свою ракету, чи вона впала через технічні несправності.

Російські Telegram-канали публікують ще кілька відео з місця падіння ракети.

1 грудня після 12:35 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

Під час масштабної повітряної тривоги 31 грудня російські військові також атакували ракетами місто Хмельницький, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграмі.

Також під ракетний удар потрапила столиця. Наразі мер Києва Віталій Кличко повідомив про загибель внаслідок атаки літнього чоловіка. Також відомо про вісім постраждалих.