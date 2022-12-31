У Києві кількість постраждалих через російську атаку зросла до 20 – Кличко

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки Києва зросла до 20, повідомив мер міста Віталій Кличко.



«Внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці 1 людина загинула, 20 – постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці», – написав він у телеграмі.

Раніше повідомлялося про 13 постраждалих.

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні напередодні Нового року. Відомо про вибухи в Києві, є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, є постраждалі.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.