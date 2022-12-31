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У Києві кількість постраждалих через російську атаку зросла до 20 – Кличко

Наслідки російської атаки на Київ, 31 грудня 2022 року

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки Києва зросла до 20, повідомив мер міста Віталій Кличко.

«Внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці 1 людина загинула, 20 – постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці», – написав він у телеграмі.

Раніше повідомлялося про 13 постраждалих.

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні напередодні Нового року. Відомо про вибухи в Києві, є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, є постраждалі.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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