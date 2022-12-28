«Попереду теж непростий рік»: Зеленський закликав підтримувати воїнів та одне одного

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні попросив українців більше звертати увагу на тих, хто поряд, та підтримувати українських воїнів.

«Старайтеся підтримати тих, хто воює за нашу державу. Наша з вами увага до інших, коли її може не вистачати від когось із рідних – з різних причин, – наші з вами слова, які можуть зігріти тих, хто поруч, коли події надто холодні, і наша з вами турбота одне про одного, коли обставини випробовують, – усе це теж наш спільний захист», – звернувся Зеленський.

Президент сказав, що українці не втратили людяності, хоч і пережили «страшні місяці».

«І не втратимо її, хоча попереду теж непростий рік. Ми дійдемо до перемоги. І маємо зробити це дійсно разом. Дбайте про Україну, цінуйте одне одного і робіть усе, щоб допомогти нашим воїнам», – звернувся Зеленський.

Раніше сьогодні під час виступу в парламенті зі щорічним посланням Зеленський сказав, що «Україна стала одним з глобальних лідерів». За його словами, «завдяки українцям світ згадує, що таке – бути переможцями. Наступного року ми це тільки посилимо».