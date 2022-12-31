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У новорічному зверненні Макрон пообіцяв підтримувати Україну до перемоги

«Розраховуйте на Францію і розраховуйте на Європу» – каже Емманюель Макрон

У новорічному зверненні президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв підтримувати Україну до перемоги і будувати «справедливий і міцний мир».

«Я хочу тут і сьогодні ввечері від вашого імені сказати нашим українським друзям: ми вас поважаємо і захоплюємося вами. Ваша боротьба за захист своєї країни є героїчною і надихає нас. В наступному році ми будемо незмінно поруч з вами. Ми будемо допомагати вам до перемоги і будемо разом будувати справедливий і міцний мир. Розраховуйте на Францію і розраховуйте на Європу», – сказав він.

Раніше цього тижня французький міністр оборони Себастьєн Лекорню приїхав із візитом до Києва. Як повідомили в Офісі президента України, Лекорню запевнив у продовженні «дієвої оборонної підтримки України» наступного року. Але подробиць цієї підтримки не уточнювали.

Міністр оборони України Олексій Резніков (праворуч) і міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Київ, 28 рудня 2022 року
Міністр оборони України Олексій Резніков (праворуч) і міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Київ, 28 рудня 2022 року

Як повідомило агентство AFP, Лекорню заявив журналістам, що Франція допоможе з обслуговуванням уже виділеної зброї і що створений раніше французами фонд для України у 200 мільйонів євро може бути використаний для закупівлі додаткової зброї, як-от ракет «Містраль», для захисту від ударів безпілотників.

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