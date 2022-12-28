Медіа повідомляють про візит міністра оборони Франції до Києва

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню приїхав до Києва – про це повідомили кілька французьких та міжнародних медіа.

За повідомленнями, Лекорню почав свій візит 28 лютого із відвідування Стіни пам’яті в Києві. Це його перший візит до України після початку російського повномасштабного вторгнення.

Як передає, зокрема, France 24 із посиланням на свого кореспондента в Києві, очікується, що Лекорню зустрінеться зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

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Раніше сьогодні ж французьке Міноборони повідомляло, що Лекорню відвідав Польщу, де мав зустріч зі своїм колегою Маріушом Блащаком, після чого планував відвідати Україну та зустрітися з Резніковим. Наразі ані Резніков, ані міністр оборони Франції наразі не коментували цей візит публічно.

У жовтні в Москві заявляли, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу та його французький колега Себастьян Лекорню обговорили ситуацію в Україні.

Президент Франції Емманюель Макрон 20 грудня підтвердив, що його країна надала Україні додаткове озброєння, в тому числі зенітні ракетні комплекси Crotale.