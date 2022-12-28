У Франції затримали колишнього депутата Костянтина Жеваго – ДБР

У Франції на гірськолижному курорті Куршевель правоохоронці затримали українського бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, повідомили в Державному бюро розслідувань.

«ДБР у тісній співпраці з Офісом генпрокурора на сьогодні за запитом слідчих вдалося в Куршевелі затримати Костянтина Жеваго. Ви знаєте, що він є фігурантом кількох кримінальних проваджень у ДБР, і зараз готують документи на екстрадицію», – розповіла в ефірі національного телемарафону радник з комунікацій бюро Тетяна Сап’ян.

Інших деталей вона не повідомила.

У серпні 2019 року ДБР повідомило двом керівним особам збанкрутілого банку Костянтина Жеваго «Фінанси та кредит» про підозру в розтраті 2,5 мільярда гривень фінустанови.

Жеваго викликали у Державне бюро розслідувань, щоб оголосити про підозру. У липні 2021 року Інтерпол оголосив ексдепутата Верховної Ради, колишнього власника банку «Фінанси та кредит» у міжнародний розшук. Сам Жеваго заявляв про непричетність до розтрати грошей банку.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура також повідомила Жеваго про підозру у внесенні недостовірних даних в декларацію про доходи.

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Банк «Фінанси та кредит» визнали неплатоспроможним у вересні 2015 року. 97,67% акцій цього банку належали Костянтину Жеваго. У Фонді гарантування вкладів раніше інформували, що з банку Жеваго незаконно вивели 5 мільярдів гривень.