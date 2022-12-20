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Франція надала Україні зенітні комплекси Crotale – Макрон

Про це Емманюель Макрон сказав в інтерв’ю каналу TF1

Франція нещодавно надала Україні додаткове озброєння, повідомив президент країни Емманюель Макрон. Про це він сказав в інтерв’ю каналу TF1.

«Останніми днями Франція поставила додаткову зброю, ракетні установки, (зенітні ракетні комплекси – ред.) Crotale, обладнання, крім того, що ми вже зробили», – йдеться в цитаті Макрона.

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Він додав, що працює з міністром оборони, аби в першому кварталі 2023 році надати додаткове озброєння та боєприпаси, аби українці «могли захиститися від бомбардувань».

Зокрема, за даними каналу, Париж планує надати додаткові установки Caesar.

Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв’ю каналам TF1 та LCI назвав зенітні ракетні комплекси Crotale серед озброєння, яке може допомогти Україні захиститися від атак російських дронів та ракет.

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