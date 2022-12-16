Макрон запрошує Бензема та інших футболістів Франції летіти з ним на фінал до Катару

Президент Франції Емманюель Макрон хоче, щоб французький нападник мадридського «Реала» Карім Бензема та інші травмовані футболісти збірної приєдналися до нього в польоті до Катару на фінал чемпіонату світу між Францією та Аргентиною. Про це 16 грудня повідомляє агенція DPA.

«Я знаю, що він цього хоче. Я знаю, що план такий розглядається. Це бажання президента – допомогти їм потрапити на борт», – сказала міністр спорту Франції Амелі Удеа-Кастера мовникові RTL.

Тренер збірної Дідьє Дешам відмовився говорити про зіркового форварда мадридського «Реала», який не встиг відновитися до турніру, але все ще офіційно є частиною команди, як і Лукас Ернандес, який зазнав травми коліна в першій для французів грі чемпіонату світу. Інші травмовані гравці збірної Франції, такі як Поль Погба, Н'Голо Канте та Крістофер Нкунку, не входять зараз до команди, але також можуть супроводжувати Макрона і бути присутніми на фіналі, який відбудеться в неділю, 18 грудня.

Макрон опинився під вогнем критики після того, як 14 грудня відвідав півфінальний поєдинок чемпіонату світу, в якому французи переграли команду Марокко (2:0).

Журналісти спитали президента Франції про обґрунтованість такої поїздки – з огляду на корупційний скандал, у якому фігурують депутати Європарламенту та керівництво Катару.

«Чотири роки тому я підтримав французьку команду в Росії, тепер я підтримую їх у Катарі. Я не відчуваю у звʼязку з цим дискомфорту», – сказав Макрон.

Колишня віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі зараз перебуває у вʼязниці у Брюсселі. Її підозрюють у тому, що за винагороду готівкою вона подала позитивний звіт про перебіг підготовки Катару до чемпіонату світу, хоча в процесі будівництва інфраструктури до змагання загинули сотні (за деякими даними, і тисячі) робітників.

Доха заперечує звинувачення у підкупі європейських чиновників з метою лобіювання інтересів Катару, повʼязаних із проведенням чемпіонату.