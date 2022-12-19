Резніков подякував Болгарії за рішення надати військову допомогу

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про зустріч із болгарським колегою Дімітаром Стояновим 19 грудня.

Судячи з повідомлення, зустріч відбулася в Україні.

«Мав за честь вітати міністра оборони Болгарії Дімітара Стоянова в Україні. Вдячний за рішення Болгарії надати безпекову допомогу Україні», – заявив міністр.

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Резніков додав, що з нетерпінням чекає на подальшу оборонну співпрацю Києва та Софії.

Агенція Reuters 9 грудня повідомила, що Болгарія надішле першу військову допомогу Україні після початку російського вторгнення.