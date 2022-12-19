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Резніков подякував Болгарії за рішення надати військову допомогу

За словами Олексія Резнікова, він із нетерпінням чекає на подальшу оборонну співпрацю Києва та Софії

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про зустріч із болгарським колегою Дімітаром Стояновим 19 грудня.

Судячи з повідомлення, зустріч відбулася в Україні.

«Мав за честь вітати міністра оборони Болгарії Дімітара Стоянова в Україні. Вдячний за рішення Болгарії надати безпекову допомогу Україні», – заявив міністр.

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Резніков додав, що з нетерпінням чекає на подальшу оборонну співпрацю Києва та Софії.

Агенція Reuters 9 грудня повідомила, що Болгарія надішле першу військову допомогу Україні після початку російського вторгнення.

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