Пентагон повідомив деталі нової військової допомоги Україні

Міністерство оборони США уточнило, що у новому пакеті військової допомоги для України на суму 275 мільйонів доларів.

Як повідомляє пресслужба Пентагону, цей пакет допомоги у сфері безпеки надасть Україні нові можливості для посилення протиповітряної оборони.



Новий пакет військової допомоги, серед іншого, включає:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

80 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

обладнання для протидії БПЛА;

засоби протиповітряної оборони;

броньовані машини HMMWV, машини швидкої допомоги та медичне обладнання;

приблизно 150 генераторів;

польове обладнання.

Загалом Сполучені Штати виділили на безпекову допомогу Україні понад 19,3 мільярда доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого.



