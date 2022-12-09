Пентагон повідомив деталі нової військової допомоги Україні

Міністерство оборони США уточнило, що у новому пакеті військової допомоги для України на суму 275 мільйонів доларів.
Як повідомляє пресслужба Пентагону, цей пакет допомоги у сфері безпеки надасть Україні нові можливості для посилення протиповітряної оборони.
Новий пакет військової допомоги, серед іншого, включає:
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- 80 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- обладнання для протидії БПЛА;
- засоби протиповітряної оборони;
- броньовані машини HMMWV, машини швидкої допомоги та медичне обладнання;
- приблизно 150 генераторів;
- польове обладнання.
Загалом Сполучені Штати виділили на безпекову допомогу Україні понад 19,3 мільярда доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого.
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