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Пентагон повідомив деталі нової військової допомоги Україні

Фото ілюстративне

Міністерство оборони США уточнило, що у новому пакеті військової допомоги для України на суму 275 мільйонів доларів.

Як повідомляє пресслужба Пентагону, цей пакет допомоги у сфері безпеки надасть Україні нові можливості для посилення протиповітряної оборони.

Новий пакет військової допомоги, серед іншого, включає:

  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • 80 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
  • обладнання для протидії БПЛА;
  • засоби протиповітряної оборони;
  • броньовані машини HMMWV, машини швидкої допомоги та медичне обладнання;
  • приблизно 150 генераторів;
  • польове обладнання.

Загалом Сполучені Штати виділили на безпекову допомогу Україні понад 19,3 мільярда доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого.

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