Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Австрія обіцяє ветувати вступ Болгарії та Румунії до Шенгенської зони

Про це Герхард Карнер сказав журналістам, коли прибув на зустріч міністрів юстиції та внутрішніх справ ЄС у Брюсселі

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив, що Австрія накладе вето на приєднання членів Європейського Союзу Румунії та Болгарії до Шенгенської зони. Про це він сказав журналістам, коли прибув на зустріч міністрів юстиції та внутрішніх справ ЄС у Брюсселі.

Очікується, що на зустрічі буде схвалене приєднання Хорватії до Шенгенської зони відкритих кордонів, до якої наразі входять 22 із 27 країн-членів блоку, а також Швейцарія, Норвегія, Ліхтенштейн та Ісландія, які не входять до ЄС.

Читайте також: Патріарх РПЦ Кирило заявив, що його не пускають до ЄС

Видання The Local цитує міністерку внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер, яка сказала, що «не розуміє» позиції Відня.

«Я знаю, що Австрія мала велику внутрішню дискусію щодо цього питання», – сказала вона.

Минулого місяця Європейська комісія постановила, що всі три країни відповідають технічним критеріям для приєднання, і Європейський парламент також проголосував за їх членство.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG