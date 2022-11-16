Патріарх РПЦ Кирило заявив, що його не пускають до ЄС

Патріарх Російської православної церкви Кирило заявив, що йому закрили в’їзд до Євросоюзу.

«Ухвалене безпрецедентне рішення: не пускати патріарха на територію Євросоюзу. Такого навіть під час Холодної війни не було», – сказав предстоятель РПЦ на зустрічі в Москві з католикосом-патріархом Ассирійської церкви Сходу. Зустріч відбулася напередодні, сайт РПЦ повідомив про неї 16 листопада.

Хто саме закрив йому в’їзд до ЄС, Кирило не пояснив. Саме це рішення він пов’язав із нещодавньою пленарною асамблеєю Всесвітньої ради церков у німецькому місті Карлсруе.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у своєму виступі на ній 31 серпня різко критикував Російську православну церкву, звинувативши її в підтримці війни в Україні.

За словами Кирила, Штайнмаєру «не вдалося вплинути на асамблею і дискримінувати російську церкву», і тоді, каже він, патріарха РПЦ вирішили не пускати до Європи. «Якщо вони мають рацію, а я не правий, запросіть на телебачення, вступіть зі мною в діалог, доведіть свою правоту. Вони бояться цього, тому що правота на нашому боці, а не на їхньому», – сказав Кирило.

При цьому про жодні санкції з боку ЄС щодо Кирила після 31 серпня офіційно не оголошували. Навпаки, відомо, що на вимогу Угорщини його ім’я було виключено із проєктів списків санкцій. Санкції, які передбачають заборону на в’їзд, проти предстоятеля РПЦ запровадили Велика Британія та Канада.

Ще 23 червня цього року в’їзд Кирилу на територію країни заборонила влада однієї з країн ЄС – Литви. У коментарі литовського зовнішньополітичного відомства предстоятель РПЦ був названий «одним із найактивніших прихильників війни проти України» та близьким соратником президента Росії Володимира Путіна.

Литва входить до Шенгенської зони. Дані патріарха Кирила, ймовірно, мають з’явитися в Шенгенській інформаційній системі, проте інші країни, які входять до Шенгенської зони, можуть не керуватися національною забороною.

Про те, щоб Кирило збирався у закордонну поїздку до країн ЄС і, наприклад, отримав відмову у візі, нічого не відомо.

Патріарх Кирило у своїх проповідях та виступах після повномасштабного російського вторгнення в Україну неодноразово говорив про те, що «Росія ніколи ні на кого не нападала», і звинувачував у розпалюванні конфлікту країни Заходу та антицерковні сили. Він також говорив, що російські військові в Україні захищають свою країну.