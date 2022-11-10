У ЄС попередньо домовилися про неприйняття російських проїзних документів, виданих в Україні та Грузії

Головування Ради ЄС та Європарламент досягли попередньої згоди щодо рішення про неприйняття російських проїзних документів, виданих в Україні та Грузії.

У заяві Європейської Ради від 10 листопада зазначено, що це рішення є «відповіддю» Росії на «неспровоковану та невиправдану військову агресію проти України» та практику Росії видавати російські закордонні паспорти жителям окупованих регіонів.

«Це також пов'язано з одностороннім рішенням Росії визнати незалежність грузинських територій Абхазії та Південної Осетії в 2008 році», – додається у заяві.

Російські проїзні документи, видані особам, які проживають в окупованих Росією регіонах України чи сепаратистських територіях Грузії, пропонується не приймати як дійсні проїзні документи для отримання візи або перетину кордонів Шенгенської зони.

Узгоджений текст ще має затвердити Рада ЄС та Європарламент.

Російські війська увійшли на територію Грузії 8 серпня 2008 року. За результатами війни Москва зміцнила свій фактичний контроль над сепаратистськими регіонами Грузії – Абхазією та Північною Осетією, які проголосили себе «незалежними державами».

«Незалежність» цих сепаратистських регіонів визнала Росія та ще кілька лояльних Москві держав. США, Євросоюз та інші члени ООН вимагають від Москви поваги до територіальної цілісності Грузії.

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення до України. До цього з 2014 року вона підтримувала проросійських сепаратистів на Донбасі та анексувала український півострів Крим. У вересні Росія оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Запорізьку. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.