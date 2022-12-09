Французька група TotalEnergies виходить з правління російської газової компанії «Новатек»

Французька енергетична група TotalEnergies заявила 9 грудня, що відкликає своїх представників із правління російського газового гіганта «Новатек» і фіксує втрати в розмірі 3,7 мільярда доларів унаслідок санкцій проти Москви, повідомляє агенція France-Presse.

У заяві TotalEnergies ідеться, що європейські санкції проти Москви через війну в Україні не дозволили двом представникам групи голосувати на засіданнях ради директорів. Через це компанія більше не враховуватиме свою частку в розмірі 19,4% у компанії «Новатек».

«Новатек» належить російському бізнесмену Леоніду Міхельсону, одному з найбагатших людей Росії.