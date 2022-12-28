Зеленський озвучив «нагальні оборонні потреби України» на зустрічі з міністром оборони Франції

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню і поінформував його про ситуацію на фронті й нагальні оборонні потреби України, повідомила пресслужба президента.

«Глава держави подякував за надану Францією військову допомогу, спрямовану на захист українського неба та посилення спроможностей сил оборони, зокрема зенітно-ракетними комплексами Crotale і самохідними артилерійськими установками Caesar. Було обговорено подальші практичні кроки зі зміцнення обороноздатності України за підтримки Франції», – йдеться в повідомленні.

Зеленський також висловив сподівання, що Франція візьме на себе лідерство в одному або кількох елементах української «формули миру».

У пресслужбі президента додали, що міністр збройних сил Франції запевнив у продовженні «дієвої оборонної підтримки України» наступного року. Про подробиці цієї підтримки в повідомленні не вказано.

Тим часом, як повідомило агентство AFP, Лекорню заявив журналістам, що Франція допоможе з обслуговуванням уже виділеної зброї і що створений раніше французами фонд для України у 200 мільйонів євро може бути використаний для закупівлі додаткової зброї, як-от ракет «Містраль», для захисту від ударів безпілотників.

«Франція вибрала кілька шляхів допомоги Україні, – сказав Лекорню під час свого першого візиту до України після повномасштабного вторгнення Росії. – Збереження того, що вже надане Україні, так само важливе, як і нове обладнання».

За словами міністра, на його зустрічах у середу з українським колегою Олексієм Резніковим і президентом Володимиром Зеленським обговорювали «потреби української армії на найближчі тижні».

Себастьєн Лекорню приїхав із візитом до Києва 28 грудня.

Раніше сьогодні ж французьке Міноборони повідомляло, що Лекорню відвідав Польщу, де мав зустріч зі своїм колегою Маріушом Блащаком, після чого планував відвідати Україну.

У жовтні в Москві заявляли, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу та його французький колега Себастьян Лекорню обговорили ситуацію в Україні.

Президент Франції Емманюель Макрон 20 грудня підтвердив, що його країна надала Україні додаткове озброєння, в тому числі зенітні ракетні комплекси Crotale.