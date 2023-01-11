Речник Путіна заперечив, що Росія обмежила право на виїзд для придатних до військової служби

У Кремлі назвали «інформаційною диверсією» твердження військової розвідки України про те, що ФСБ обмежила з 9 січня виїзд за межі території РФ громадянам, придатним до військової служби.

«Це звичайна інформаційна качка. Інформаційна диверсія, скажімо так», – заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков 11 січня.

Раніше цього ж дня Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що російська спецслужба розіслала всім прикордонним відомствам наказ про обмеження виїзду з країни для військовозобовʼязаних.

До цього військова розвідка України також стверджувала, що 15 січня в Росії оголосять нову хвилю мобілізації, в рамках якої до армії додатково призвуть півмільйона людей.

Формально в Росії мобілізація триває. Указ про її початок президент Володимир Путін видав наприкінці вересня 2022 року. Упродовж місяця – до кінця жовтня – до російського війська мобілізували, за даними влади, близько 300 тисяч осіб. Указ про завершення мобілізації виданий так і не був, тому українська влада та опозиційно налаштовані до режиму Путіна російські аналітики вказують, що друга хвиля мобілізації може розпочатися в будь-який момент.