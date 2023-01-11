Росія закриває виїзд військовозобов’язаним, в тому числі обмежено придатним – українська розвідка

Російська влада обмежила виїзд із країни військовозобов’язаним, в тому числі обмежено придатним до служби, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України вранці 11 січня.

За даними розвідки, Федеральна служба безпеки Росії розіслала відповідний наказ прикордонним управлінням країни, які їм підпорядковані.

«В тексті (наказу – ред.) зазначено: з 9 січня 2023 з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території Російської Федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій «А», «Б» і «В», – йдеться в повідомленні.

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ГУР пояснює, що наказ закриває зазначеним категоріям громадян виїзд із Росії через усі пункти пропуску. Крім того, як вказує розвідка, виїзд забороняють також громадянам категорії «В», тобто обмежено придатним до військової служби.

«Призовників, які відносяться до цієї категорії, звільняють від призову в мирний час, звільняють від військових зборів та зараховують до запасу», – пояснює Управління.

За даними ГУР, Росія готує нову хвилю мобілізацію, а на підготовку нових мобілізованих знадобиться близько двох місяців.

Раніше українська розвідка прогнозувала, що російська влада оголосить додаткову мобілізацію 15 січня.