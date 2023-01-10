У сибірському місті Братськ співробітника телекомпанії затримали після пожежі у військкоматі

Звукорежисера муніципальної телерадіокомпанії «Братськ», що в Іркутській області Росії, затримали за підозрою у підпалі військкомату. Про це повідомляє Astra з посиланням на джерело.

За даними видання, 21-річного Дмитра М. затримали напередодні. Його імʼя прибрали із сайту медіахолдингу. У компанії відмовилися підтвердити, що співробітника затримали за підозрою в підпалі військкомату. «Він тут більше не працює», – сказали у розмові з проєктом Радіо Свобода Сибір.Реалії в приймальні холдингу, не пояснивши, на якій підставі звільнено співробітника. В архівній версії сайту вказане прізвище співробітника, про якого може йтися – Дмитро Міхєєв.

Засновником компанії «Братськ» є міська адміністрація. Телекомпанія підтримує російське вторгнення в Україну, повідомляючи, зокрема, про підтримку мобілізованих та поїздки на Донбас місцевих політиків.

9 січня невідомі підпалили будівлю центрального військкомату у Братську Іркутської області. Вночі хтось кинув пляшку із запалювальною сумішшю у вікно.

З початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну та повʼязаної з нею мобілізації в різних містах Росії почастішали атаки на будівлі військкоматів та адміністрацій. Відомо щонайменше про 40 таких випадків, у кількох регіонах було порушено кримінальні справи.

У Генштабі Росії заявили, що випадки підпалів військкоматів розцінюватимуться як теракти і каратимуться ув’язненням на термін до 15 років позбавлення волі.