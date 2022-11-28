У РФ двох підлітків засудили умовно за спробу підпалу військкомату

Суд у місті Череповець Вологодської області Росії засудив на півтора роки позбавлення волі умовно двох підлітків 16-ти і 17-ти років, яких визнали винними у спробі підпалу військкомату. Їх визнали винними у замаху на «знищення чужого майна із заподіянням значної шкоди».

У пресслужбі судів Вологодської області РФ заявили, що юнакам також призначили випробувальні терміни на два роки.

Підлітки визнали провину та ще під час слідства відшкодували збитки у 80 тисяч рублів.

За версією суду, на початку травня невстановлена особа в месенджері запропонувала старшому юнакові 5000 доларів за підпал військкомату в Череповці. Невідомий перевів підлітку 15 тисяч рублів (близько 200 доларів) для покупки інгредієнтів «коктейлю Молотова».

Юнак виготовив запальну суміш і запропонував, як встановили слідчі, іншому підлітку разом підпалити військкомат за винагороду. За версією суду, вночі 8 травня приятелі підійшли до військкомату і кинули шість із семи «коктейлів Молотова» у вікна будівлі та зняли це на відео. Згодом це відео обвинувачені відправили замовнику. Особливих збитків будівля не зазнала, бо «коктейлями» не вдалося розбити пластикові вікна.

У Росії з початку повномасштабної війни проти України скоєно спроби підпалів понад 50 військкоматів, у тому числі в Рязанській, Воронезькій, Омській, Ростовській, Московській, Івановській областях та Мордовії.