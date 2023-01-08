Резніков: війська РФ вербували українських дітей для збору даних через мобільну гру

Російські спецслужби вербували дітей для збору даних про стратегічні об’єкти, йдеться в повідомленні міністра оборони Олексія Резнікова в твітері.

За його даними, російські окупанти для вербування дітей використовували мобільну гру.

«Росія намагалася використати українських дітей, аби ті через мобільну гру несвідомо надавали інформацію про розташування стратегічно важливих об’єктів», – написав він.

Наприкінці грудня міністр оборони України Олексій Резніков закликав росіян уникати нової хвилі мобілізації, яка може відбутися найближчим часом.

У вересні минулого року в Росії було оголошено так звану часткову мобілізацію, за якою в армію призвали, за офіційними даними, 300 тисяч цивільних осіб. Призов за мобілізацією було зупинено.