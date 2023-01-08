Росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле – Шмигаль

Розв’язана РФ повномасштабна війна призвела до утворення в Україні найбільшого у світі мінного поля площею 250 тисяч квадратних кілометрів, розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю південнокорейському агентству Yonhap.

«На сьогодні це найбільше мінне поле у світі, що не тільки ускладнює людям поїздки, а й спричиняє серйозні збої в сільському господарстві, яке є однією з основних галузей економіки України», – сказав Шмигаль.

Зазначається, що 250 тисяч квадратних кілометрів – це більше не лише за площу Корейського півострова (близько 221 000 км²), а й площу Румунії (близько 238 000 км²) чи Великої Британії (близько 244 000 км²).

У листопаді в МВС заявляли, що через вибухонебезпечні предмети приблизно третина території України залишається потенційно небезпечною.

Наприкінці жовтня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що на нещодавно визволених від російської армії територіях замінування вдвічі щільніше, ніж на раніше деокупованій частині Київщини або Чернігівщини.