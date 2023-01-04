Російські атаки змушують Україну будувати децентралізовану енергетичну систему – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 3 січня назвав основні задачі енергетики на 2023 рік.

«Успішно завершити опалювальний сезон, відновити пошкодження, які завдали війська Росії, забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури, посилити безпеку енергооб’єктів, особливо АЕС», – перерахував він.

За словами голови Кабінету міністрів, російська агресія зробила ще більш актуальною декарбонізацію енергетики і перехід на відновлювані джерела: сонячну, вітрову та гідрогенерацію, а також водневі технології.

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Як цитує пресслужба уряду, Шмигаль додав, що російські атаки «штовхають до корінної реформи – побудови децентралізованої енергетичної системи», яка буде менш вразливою до нападів.

«Ідеться про створення мініелектростанцій та малих об’єктів генерації, імплементованих в наявну енергосистему», – сказав він.

Крім того, голова уряду анонсував реформу Державного резерву, яка передбачатиме формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. Також Кабмін планує продовжити інвестувати у збільшення власного видобутку газу.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі в жовтні. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.