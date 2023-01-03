Гендиректор Yasno назвав причини відсутності відключень електрики у святкові дні

Енергетики Києва повернулися до стабілізаційних графіків відключень електрики, але поки що здатні уникати масштабних вимкнень, повідомив увечері 3 січня генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

«Тепла погода та вихідні на виробництвах і бізнесах дали змогу провести свята практично без відключень. Але зараз усі повертаються. І щоб не нашкодити системі, колеги повинні стежити за потужністю, що ми споживаємо. Поки що прогнози втішні. На Київ подаються значні обсяги електроенергії, тому ми цілком у графіках, не перевищуючи обмежень. Це означає, що в білих та світло-сірих зонах схеми світло має бути. Інших відключень поки що не планується. Звісно, якщо не буде нових атак», – наголосив Коваленко.

Водночас високою залишається ймовірність локальних аварійних відключень, наголосив фахівець.

«Для того, щоб аварій траплялося менше, після включення світла, не вмикайте всі енергоємні прилади одночасно, оскільки це може викликати перевантаження обладнання», – наголосив Сергій Коваленко.

Споживання електроенергії в Україні знизилося завдяки теплій погоді, повідомила компанія «Укренерго» зранку 3 січня.

Російські війська вночі проти 2 січня знову атакували Україну іранськими безпілотниками Shahed-131/136. Мер Києва Віталій Кличко тоді повідомив про аварійні відключення в столиці через удари по енергетичній інфраструктурі.