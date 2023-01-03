За дві перші ночі року сили ППО збили 100% дронів, випущених Росією – Ігнат

Росія може поповнювати свої запаси іранських дронів, нагадав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 3 січня.

Говорячи про можливі запаси дронів у російських військ, він припустив, що Росія витратила половину партії з 250 безпілотників, яку, за даними розвідки, отримала нещодавно.

«Не забувайте, що кожна партія, нова чи ні, може бути підвезена ще», – зазначив Ігнат.

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Водночас він вказав на успішне збиття цих дронів:

«За дві доби, це і новорічна ніч, і після новорічної ночі, збито 84 дрони. 100% дронів збила ППО. Ми таких результатів не досягали ще ніколи. Вже дрони близяться до цифри півтисячі збитих з 11 вересня. Трохи менше і крилатих ракет. Я рахую атаки по критичній інфраструктурі України з 11 вересня».

Речник Повітряних сил додав, що збиття дронів виснажує системи протиповітряної оборони.

«Люди готові, але це дійсно впливає і на особовий склад. І впливає в основному на боєкомплект наших зенітних ракет, іншого озброєння, тому що дрони порівняно дешеві, ворог це прекрасно розуміє. Ми використовуємо навіть винищувачі: піднімаються в небо, щоб перехоплювати ці БПЛА», – розповів Ігнат.

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При цьому він вказав на ефективність озброєння, яке надають Україні західні партнери, і висловив думку, що «треба і надалі просити партнерів посилювати й посилювати» підтримку.

31 грудня і 1 січня російські військові здійснили серію атак в Україні з використанням безпілотників іранського походження та ракет. Унаслідок цих атак енергетична структура України очевидних ушкоджень не зазнала, електропостачання перед Новим роком, 1 і 2 січня здійснювалося майже без ускладнень. Натомість у Києві та Хмельницькому є цивільні загиблі, ще кілька десятків людей були поранені.