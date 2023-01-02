Російські військові «продовжують відбивати атаку» в окупованому Криму – Развожаєв

В окупованому Криму ввечері 2 січня працює система протиповітряної оборони, представники російської влади окупованого півострова повідомляють про збиття безпілотних літальних апаратів.

У небі над центральною частиною Севастополя було чути шум, схожий на пуск ракети, потім був гучний вибух, схожий на спрацювання системи ППО, повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

За повідомленням очільника російської влади Севастополя Михайла Развожаєва, збито два безпілотники.

«Системи ППО збили ще одну БПЛА над морем. Наші військові продовжують відбивати атаку. Прохання всім зберігати спокій», – написав російський чиновник у телеграмі.

Про звуки вибухів повідомляють у соцмережах також жителі Сімферополя та його околиць.

Від серпня 2022 року в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» та «роботою ППО». Російський голова окупованого півострова Сергій Аксьонов назвав безпілотники «основною загрозою» для Криму.