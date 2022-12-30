У Києві прощаються із Геннадієм Афанасьєвим, який загинув на фронті

У Києві на території Михайлівського Золотоверхого Собору відбулася церемонія прощання і відспівування кримчанина, громадянського активіста, колишнього політв’язня Кремля Геннадія Афанасьєва, який, захищаючи Україну, загинув на фронті 21 грудня.

Крім родичів, друзів і близьких, попрощатися з Афанасьєвим прийшли його бойові товариші, а також представники кримськотатарського народу і влади України.

Зокрема, на церемонії прощання і відспівування були присутні постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева і перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар.

Поховають Геннадія Афанасьєва у місті Вишневе Бучанського району Київської області.

Геннадій Афанасьєв захищав Україну зі зброєю в руках, він пішов у військкомат першого дня повномасштабного російського військового вторгнення в Україну.

Ім’я фотографа та юриста із Сімферополя Геннадія Афанасьєва стало широко відомим після того, як він став фігурантом справи «кримських терористів». 2014 року він виступив проти російської анексії Криму, після чого був затриманий у Сімферополі співробітниками ФСБ за звинуваченням у підготовці терактів.

Разом із ним тоді затримали й інших фігурантів цієї справи. Міжнародні правозахисні організації назвали цю справу політичною, а її фігурантів – політв’язнями.

Після звільнення із російського ув’язнення влітку 2016-го року Геннадій Афанасьєв був автором проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії до 2018 року.