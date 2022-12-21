З’явилися повідомлення про загибель на фронті колишнього політв’язня Геннадія Афанасьєва

З’явилися повідомлення про загибель на фронті кримчанина, громадянського активіста, колишнього політв’язня Кремля Геннадія Афанасьєва. Про те, що Афанасьєв загинув, захищаючи Україну, стало відомо 21 грудня, цю інформацію проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії підтвердила його дружина Людмила Афанасьєва.

«На жаль, це правда», – повідомила Людмила Афанасьєва.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз повідомив Крим.Реалії, що Геннадій Афанасьєв воював у складі 130-го батальйону ТРО 241-ої бригади.

«Афанасьєв Геннадій Сергійович, позивний «Тор». Загинув на Луганщині під Білогорівкою», – повідомив Чийгоз.

Водночас мати кримчанина, Ольга Афанасьєва, написала у фейсбуці, що командування не повідомляло їй про загибель сина.

Геннадій Афанасьєв захищав Україну зі зброєю в руках, він пішов у військкомат першого дня повномасштабного російського військового вторгнення в Україну.

Ім’я фотографа та юриста із Сімферополя Геннадія Афанасьєва стало широко відомим після того, як він став фігурантом справи «кримських терористів». 2014 року він виступив проти російської анексії Криму, після чого був затриманий у Сімферополі співробітниками ФСБ за звинуваченням у підготовці терактів. Разом із ним тоді затримали й інших фігурантів цієї справи. Міжнародні правозахисні організації назвали цю справу політичною, а її фігурантів – політв’язнями.