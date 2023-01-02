«Укренерго» про наслідки нічних атак Росії: є пошкодження, але ситуація контрольована

Російські війська вночі проти 2 січня атакували дронами енергетичну інфраструктуру України, повідомила компанія «Укренерго».

«На жаль, є пошкодження. Водночас станом на 11:00 2 січня ситуація в енергосистемі повністю контрольована», – заявляє оператор.

За даними компанії, наразі магістральні мережі зазнали 11 ракетних та 14 безпілотник атак з боку Росії. До регіональних обленерго передали ліміти споживання електроенергії на вечірній період.

Читайте також: Удари по Київщині пошкодили приватні будинки та об’єкт критичної інфраструктури – Кулеба

«Внаслідок нічної атаки ускладнилась ситуація з електропостачанням у Києві, у зв’язку з чим застосовуються аварійні відключення. Відновлювальні роботи вже тривають», – йдеться в повідомленні.

Триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури.

Російські війська знову атакували Україну іранськими безпілотниками Shahed-131/136 вночі проти 2 січня, повідомило командування Повітряних сил.

Мер Києва Віталій Кличко раніше повідомив про аварійні відключення в столиці через удари по енергетичній інфраструктурі.