Повітряна атака на Київ: збили 20 цілей, одна людина постраждала – міська влада

Вночі російські війська атакували Київ, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«За час повітряної тривоги над столицею було збито 20 повітряних цілей», – йдеться в повідомленні.

КМВА зазначає, що це попередні дані. При цьому адміністрація не уточнює, чи йдеться про ракети чи про дрони.

Мер Києва Віталій Кличко вночі повідомляв про вибух у Деснянському районі. Згодом він заявив, що в цьому районі госпіталізували постраждалого 19-річного хлопця.

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У новорічну ніч по всій території України була оголошена повітряна тривога. У Києві в Голосіївському та Шевченківському районах лунали вибухи.

31 грудня Росія завдала ракетного удару по Україні. За даними ЗСУ, Росія атакувала Україну 20 крилатими ракетами, 12 з них українські військові збили.

У Києві є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. За останніми даними, одна людина загинула, ще 21 поранена. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, є постраждалі.