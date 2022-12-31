Енергетики розповіли, скільки будинків у Києві й досі не підпадають під відключення світла

У столиці й досі є близько 300 будинків, для яких неможливо передбачити відключення електроенергії через технічні особливості, повідомляє пресслужба ДТЕК.

За словами енергетиків, донедавна таких будинків було значно більше. Проте ДТЕК разом з КМДА провели масштабну роботу для того, аби під відключення потрапляла абсолютна більшість будинків, які живляться від тих же ліній, що й критична інфраструктура.

«Для 750 будинків ми створили альтернативні схеми, ще 454 будинки будуть власноруч відключати УК та ЖБК», – зазначили у ДТЕК.

Раніше в «Укренерго» повідомили, що енергетична система України відновлює роботу в плановому режимі після масованого обстрілу 29 грудня, і що дефіцит потужності перебуває на тому ж рівні, що і до десятої масованої ракетної атаки російських військ.